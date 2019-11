Houston (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) gab heute bekannt, dass Christoph Bausch mit Wirkung zum 14. November 2019 als Executive Vice President und Chief Financial Officer zurücktreten wird, um andere Interessen zu verfolgen. Er wird bis zum 30. November 2019 im Unternehmen bleiben, um seine Aufgaben zu übertragen.Mark A. McCollum, Präsident und Chief Executive Officer von Weatherford, sagte dazu: "Im Namen des Vorstands und des Management-Teams danke ich Christoph für seine harte Arbeit und seine Führungsqualitäten, die den Fokus des Unternehmens stets auf Budgetdisziplin, Cashflow-Generierung und verbesserte Kosteneffizienz gerichtet haben. Seine unermüdlichen Bemühungen in diesen und so vielen anderen Bereichen kamen sowohl unseren Mitarbeitern als auch unseren Stakeholdern zugute. Wir werden weiterhin auf diese Prinzipien setzen und ich bin zuversichtlich, dass unser talentiertes Management-Team die Organisation während dieser Umstellung optimal unterstützen wird."Stuart Fraser, Vice President und Chief Accounting Officer, wird vom 14. November 2019 bis zum 6. Januar 2020 als zwischenzeitlicher Chief Financial Officer fungieren, bis der neue Chief Financial Officer dem Unternehmen beitritt. Herr Fraser kam 2015 zu Weatherford und war in verschiedenen leitenden Finanzfunktionen tätig, darunter Vice President und Corporate Controller sowie Vice President für die Bereiche Finanzen und Einkauf, Beschaffung und Logistik. Bevor er zu Weatherford kam, war er 19 Jahre bei Schlumberger Ltd. tätig, wo er leitende Finanzpositionen in globalen und regionalen Funktionen in den USA, Frankreich, Angola, Malaysia und Indonesien in einer Reihe von Geschäftssegmenten in den Bereichen Operations, Internal Audit, Steuern, Supply Chain und Transformation innehatte. Stuart ist Wirtschaftsprüfer und hat ein Wirtschaftsstudium mit Bachelor-Abschluss an der Edith Cowan University in Australien absolviert.Informationen zu WeatherfordWeatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen, Technologien und Services für die Erdöl- und Gasindustrie bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt über ein Netzwerk von rund 620 Standorten, unter anderem für Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 24.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.weatherford.com und auf den Weatherford-Seiten bei LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.Kontakt bei WeatherfordKaren David-Green+1.713.836.7430Senior Vice President Stakeholder Engagement und Chief MarketingOfficer Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpgOriginal-Content von: Weatherford International plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100056305/100836733