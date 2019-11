Die Hängepartie für die deutsche Games-Branche ist beendet. Das Bundesverkehrsministerium hat zur jüngsten Lesung Fördermittel in Höhe von 50 Millionen Euro in den Etat-Entwurf aufgenommen. Eine neue Steuerprognose, die rund vier Milliarden Euro Mehreinnahmen für das kommende Jahr vorhersagt, soll entscheidend dafür gewesen sein, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die zunächst vergeblich gesuchte 50-Millionen-Euro-Förderung für die deutsche Spieleindustrie doch noch in seinen Haushaltsentwurf aufgenommen hat. Zitterpartie um Fördergelder für Spieleentwickler Auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...