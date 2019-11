Handelsminister Wilbur Ross sagt, dass der Teufel beim Handelsabkommen im Detail steckt. So sei noch offen, wie viele US-Agrarprodukte China kaufen werde.

In den Gesprächen zur Einigung des Handelsstreits USA/China gibt es nach US-Angaben weiter ungelöste Fragen. "Der Teufel steckt im Detail. Und wir sind jetzt bei der letzten Details", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross am Freitag dem Sender Fox. So sei noch offen, wie groß der Umfang der geplanten chinesischen Käufe von US-Landwirtschaftsprodukten sein werde.

Auch habe US-Präsident Donald Trump noch nicht zugestimmt, als Teil einer Einigung bereits verhängte Zölle auf chinesische Güter wieder zurückzunehmen. Es gebe aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Einigung auf ein erstes Abkommen gelinge. Für Freitagabend (Ortszeit Washington) ist ein weiteres Telefonat hochrangiger ...

