5 Wochen Kursgewinne per Wochensaldo lassen vielleicht so manchen Anleger vorsichtiger werden oder auf günstigere Einstiege hoffen. Aber auch die 6. Woche schließt per Saldo im Plus. Fast unheimlich. Aber es ging langsamer. Nachdem wir uns am Wochenende mit einem generellen Blick auf Aurelius/Mutares - gleich oder anders - beschäftigten und mal die Zeit genommen haben, uns über Wirecard bis zum KPMG-Bericht Gedanken zu machen, ging es am Montag los mit 13.170,18 Punkten, um sich danach gleich wieder leicht zu erholen. Was wird eigentlich mit der Comdirect-Übernahme bei einem Kurs weit über Angebotspreis? ...

