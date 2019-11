Die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone bleibt heikel. Am Samstag haben nun hunderte Demonstranten für eine engere Anbindung an China geworben.

Hunderte pro-chinesischer Demonstranten sind am Samstag in Hongkong gegen die seit Monaten andauernden Anti-Regierungsproteste auf die Straße gegangen. Mit Plakaten, auf denen unter anderem stand: "Wir ...

