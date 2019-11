Auf ihrem Bundesparteitag arbeiten die Grünen an der Schärfung ihres Profils. So soll ihr Wirtschaftskonzept konkreter werden. Dafür hat ihnen Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ein paar Leitplanken parat.

Geht es nach Parteichef Robert Habeck, dann zeigen die Grünen an diesem Wochenende bei ihrem Bundesparteitag in Bielefeld, dass sie Bundesregierung können. Dafür sollen sie ihr Wirtschaftsprofil schärfen: Wie kommt der Klimaschutz in die Wirtschaft? Wie hoch soll der Mindestlohn sein und wie hoch eine Grundsicherung ausfallen? Wie geht Mobilität der Zukunft und was wird aus der Autobranche?

Noch ist nicht ganz geklärt, wie "anschlussfähig" die Ökopartei ist - an andere Parteien für eine Koalition, vor allem aber an Unternehmen und Wirtschaftsvertreter, die schließlich das umsetzen müssten, was den Grünen als nachhaltig und klimaschonend vorschwebt.

Radikal oder realistisch? Habeck und seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock behaupten, beides lasse sich vereinbaren. Radikal im Ziel und realistisch bei den Schritten dorthin. Das ist der Spagat, der gelingen soll. Einerseits sollen die Grünen nun "Bündnispartei" sei, also offen für die unterschiedlichsten Koalitionen. Andererseits sind die Öko-Alternativen in Teilen immer noch eine kapitalismuskritische Partei.

Ein Stück sollen die Grünen also werden, wie es vor Jahren im Oberrealo-Land Baden-Württemberg ersonnen wurde. Ziel ist, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Da passte die Rede, die der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident hält. Als der Baden-Württemberger Winfried Kretschmann in Bielefeld sprach, bekam er von den Seinen dieses Mal mehr Wohlwollen und Jubel als zu manch anderen Anlässen.Dieses Mal sprach er nicht über die Autobranche oder über die Industrie als Herzstück der deutschen Wirtschaft. Bei solchen Themen steht Kretschmann zwar in der Verantwortung in Stuttgart, nicht aber in der Gunst seiner Parteifreunde.

Weil ...

