Im neuen Bundeshaushalt stehen dem Entwicklungsminister 640 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Allein 100 Millionen sollen davon in Klimaschutzmaßnahmen fließen.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will mit den zusätzlichen Mitteln in seinem Etat nächstes Jahr verstärkt den Fokus auf Klimaschutz und Afrika legen. Die Entscheidung des Haushaltsausschusses sei eine gute Nachricht und ein starkes Signal, erklärte der CSU-Politiker am Samstag. Für das Jahr 2020 sollen 10,88 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das sind 640 Millionen Euro mehr ...

