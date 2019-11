17.11.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Österreichische Post erzielte in den ersten 3. Quartalen solide Ergebnisse, die jedoch von der bereits angekündigten Datenschutzrückstellung überschattet wurden. In den ersten 9 Monaten legte der Umsatz um 3,2% auf EUR 1,46 Mrd. zu. Die Paketdivision war Hauptumsatztreiber mit +11,3% aber auch die Division Brief, Werbepost & Filialen entwickelte sich mit Plus 0,6% stabil. Während das bereinigte EBIT um rund EUR 10 Mio. auf EUR 149,8 Mio. zulegte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...