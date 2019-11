In Großbritannien dominiert nun der Wahlkampf. Was die Brexit-Fans dabei lieber verschweigen: Viele Top-Forscher wenden dem Land seit dem angekündigten EU-Austritt den Rücken zu. Für deutsche Unis ist das ein Segen.

Als die Briten im Sommer 2016 mit knapper Mehrheit für den Brexit stimmten, nahm es Martin Seeleib-Kaiser noch mit schwarzem Humor: Der Politik-Professor, der damals an der Universität Oxford unterrichtete, schmiss eine Party. Das Motto: "To be or not to be" - Sein oder Nichtsein. Shakespeare geht immer.

Doch wirklich feiern mochte an jenem Tag niemand. Die Besucher seien vor allem geschockt gewesen, erinnert sich Seeleib-Kaiser heute. Und auch er selbst empfand das Leave-Votum in erster Linie als Affront: "Die EU-Gegner haben uns EU-Bürger ja damals schon lange als Wohlfahrtstouristen dargestellt, die den Sozialstaat ausnutzen." Allein schon deswegen habe er sich in Großbritannien im Lauf der Zeit immer weniger zu Hause gefühlt, sagt Seeleib-Kaiser. Der Sieg der Brexit-Fans gab ihm den Rest: Der Professor gab seinen prestigeträchtigen Posten auf. Heute unterrichtet er an der Universität Tübingen.

Abstimmung mit den Füßen

Mit seiner Entscheidung ist er nicht allein. Immer mehr Akademiker aus den verbleibenden 27 EU-Staaten kehren Großbritannien seit der Abstimmung über den Austritt den Rücken zu (siehe Grafik). Sie wechseln an Unis auf dem europäischen Festland. Oder sie kommen erst gar nicht mehr in das Land der ehrwürdigen Eliteuniversitäten Oxford und Cambridge.

Wie viele europäische Top-Forscher genau die Insel ausdrücklich wegen des Brexits verlassen haben, wird zwar nicht erfasst, die Statistiken verraten nichts über die individuellen Beweggründe. Doch der Trend ist nicht zu übersehen: Im akademischen Jahr 2016/17 verließen elf Prozent mehr europäische Akademiker Großbritannien als im Jahr zuvor. Zugleich ziehen immer weniger europäische Studenten und Hochschullehrer ins Land. Schon bald könnte die Zahl der Abgänger die der Einwanderer übersteigen.

Im derzeit laufenden Wahlkampf auf der Insel versucht vor allem Premierminister Boris Johnson, die Ära nach dem Austritt in den schillerndsten Farben zu malen. Die High Potentials treten derweil selbst aus. Den Schlachtruf der Konservativen - "Get Brexit Done" - interpretieren sie auf ihre ganz eigene Weise.Martin Seeleib-Kaiser wird die Post-Brexit-Zeit jedenfalls nicht mehr mitgestalten. Zunächst wechselte er für ein Jahr ans Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Danach sollte er nach Oxford zurückkehren, wo er schließlich ein Institut leitete. Doch dann bot ihm die Universität Tübingen einen Lehrstuhl an. Seeleib-Kaiser griff zu. Im Oktober 2017 wechselte er.

Auch Henning Meyer ...

