München (ots) - Florian Silbereisen wird ab 2020 für weitere vier Jahre die FESTE im Ersten moderieren. Einen entsprechenden Vertrag zur Verlängerung der Zusammenarbeit unterzeichneten der Showmaster und die Produktionsfirma Jürgens TV mit dem federführenden MDR in Leipzig. Weitere Produktionspartner sind der BR und WDR, in Zusammenarbeit mit dem ORF.Kurz zuvor hatte Silbereisen mit seiner Show "Schlagerbooom" aus der Westfalenhalle in Dortmund einen neuen Publikumsrekord aufgestellt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am 2. November 2019 knapp eine Million Menschen Das Erste ein, so viel wie noch nie in der 25-jährigen Geschichte der FESTE. Insgesamt begeisterte Deutschlands beliebtester Showmaster an diesem Abend knapp 6 Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen"Alles funkelt! Alles glitzert!" - Das Motto der Megashow'Schlagerbooom' vor zwei Wochen kann genauso über der Zusammenarbeitmit Florian Silbereisen und dem Produktionsteam von Jürgens TVstehen. Denn die mitreißenden, aufwendig und liebevoll gestaltetenSchlager-Feste verzaubern regelmäßig ein Millionenpublikum live imErsten - und zwar quer durch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen!Das ist natürlich in erster Linie das Verdienst des mitreißendenShowmasters und Entertainers Florian Silbereisen. Ich freue michdeshalb sehr über eine glanzvolle Schlager-Zukunft mit FlorianSilbereisen bei uns im Ersten. Das wird booomen, da bin ich mirsicher!"Wolf-Dieter Jacobi, Programmdirektor MDR"Wir sind sehr stolz, dass es uns als Federführer gelungen ist,Deutschlands beliebtesten Showmaster für vier weitere Jahre an dieARD und den MDR zu binden. Die FESTE mit Florian Silbereisen sind,wie die aktuellen Zahlen eindrücklich belegen, die erfolgreichsteMusikunterhaltungsshowreihe im deutschen Fernsehen. Sie bietenqualitativ hochwertige Samstagsabendunterhaltung für Millionen vonMenschen und für alle Generationen. Zugleich freuen wir uns sehr,dass Florian Silbereisen darüber hinaus weiterhin Sendungen exklusivim MDR-Fernsehen moderieren wird."Florian Silbereisen"Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir mit unseren Shows inden vergangenen Jahren immer wieder Neues wagen durften. Undnatürlich freue ich mich, dass wir in den nächsten Jahren in der ARDund im MDR noch mehr Möglichkeiten haben, neue Formate zuentwickeln."