Franklin (awp/sda/reu) - Der Autobauer Nissan ruft in den USA rund 400'000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Bei den Autos könne es Probleme mit dem Bremssystem geben, teilte der Konzern am Samstag mit. Es könne Bremsflüssigkeit austreten, was in seltenen Fällen zu einem Brand führen könne. Nissan liess offen, ob es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...