Der weltgrößte Ölkonzern hat die Preisspanne für seine Aktien auf rund acht US-Dollar festgelegt. Aramco könnte so bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen.

Der Startschuss ist gefallen. Nach Jahren des Wartens hat der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco die heiße Phase seines Börsengangs eingeleitet. Von Sonntag an bis zum Mittwoch, den 4. Dezember, wirbt der Konzern weltweit um Großinvestoren.

Der saudische Ölriese legte die Preisspanne seiner Aktien zwischen 30 und 32 Riyal festgelegt, was umgerechnet 8,00 beziehungsweise 8,53 US-Dollar entspricht. Aramco will 1,5 Prozent oder etwa drei Milliarden seiner Anteile verkaufen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Damit könnte Aramco bis zu 25,6 Milliarden Dollar einnehmen und den Rekord für den größten Börsengang knapp brechen, den derzeit die chinesische Handelsplattform Alibaba mit Einnahmen von 25 Milliarden Dollar hält.

Der Firmenwert, des künftig an der Börse Tadawul in der saudischen Hauptstadt Riad notierten Unternehmens, wird damit vorbörslich zwischen 1,6 bis 1,71 Billionen Dollar taxiert - ein Stück weg von den Vorstellungen des saudischen Kronprinzen und faktischen Herrschers Mohammed bin Salman, der immer auf eine Marktkapitalisierung von zwei Billionen Dollar abgezielt hatte.

Der endgültige Preis soll am 5. Dezember festgelegt werden. Es wird erwartet, dass die Aramco-Aktien einige Tage später erstmals an der saudi-arabischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein internationales Angebot soll erst im Jahr 2020 oder 2021 folgen. Laut dem Sender CNBC sind die USA allerdings als Börsenplatz aus dem Rennen.

Trotzdem hat der Mega-Konzern gute Chancen zum wertvollsten Konzern der Welt zu werden. So wollen die Saudis an der Börse zwischen 24 bis 25,6 Milliarden Dollar einsammeln, indem sie einen Anteil von 1,5 Prozent an den Aktienmarkt bringen. Aramco würde damit Alibaba in den Schatten stellen, die mit einem Börsenerlös von 25 Milliarden Dollar bisher die Bestmarke markieren. Der Ölkonzern würde auch die US-Technologiekonzerne Microsoft sowie Apple an der Börse als wertvollste Firmen ablösen, deren Marktwert bei jeweils rund 1,1 Billionen Dollar liegen.

Wie wichtig dem saudischen Kronprinz, Mohammed bin Salman, kurz MbS genannt, der Börsengang ist, geht aus den Heerscharen von Investmentbanken hervor, die an der Emission beteiligt sind. Insgesamt 25 Institute mischen mit, darunter auch die Deutsche Bank, die in der zweiten Reihe als sogenannter Joint Runner arbeitet.

Lange Zeit war nicht klar, ob die Deutsche Bank überhaupt ein Mandat erhalten würde, da das Institut Großaktionäre aus Katar hat. Das Verhältnis von Saudi Arabien und Katar ist unterkühlt, hat sich aber in den vergangenen Wochen wieder etwas verbessert. Das sei mit ein Grund, warum die Frankfurter am Ende doch dabei seien, ...

