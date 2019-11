Die Aktie von BYD kommt derzeit einfach nicht vom Fleck. Nachdem die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers in der vorvergangenen Woche an der Börse kurzzeitig auf 4,77 Euro gesprungen waren, hat sich der Aktienkurs inzwischen wieder bei lediglich rund 4,40 Euro eingependelt. Keine Frage, dass die schlechten Absatzzahlen, die BYD vor dem letzten Wochenende bekanntgab, an der Börse nicht gerade die Laune gehoben haben. Die Nachricht von dieser Woche allerdings wäre dazu zweifellos ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...