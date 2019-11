SHW: Aktie des US-Marktführers bei Farben und Lacken mit plus 37 Prozent in 6 Monaten. Timing beim Pullback beachten.

Symbol:ISIN: US8243481061Die Aktionäre können mit einem Kurszuwachs von über 37 Prozent wahrlich zufrieden sein. Am Freitag erreichte Sherwin-Wiliams ein Allzeithoch.Sherwin-Wiliams ist ein Mitbringsel von der World of Trading, die am Freitag und Samstag in Frankfurt stattfand. Martin Goersch hatte die Aktie in einem Vortrag erwähnt. Das Unternehmen mit Sitz in Cleveland, gegründet im Jahre 1866 von Henry Sherwin und Edward Williams, Ohio stellt Farben, Lacke und Baustoffe her und ist auf diesem Gebiet Marktführer in den USA. Momentan ist der Wert etwas weit vom 50er-EMA entfernt, so dass es sinnvoll erscheint, eine Konsolidierung abzuwarten.Empfehlenswert ist es eine Rückkehr zum Ausbruchsniveau bei 590 USD abzuwarten. Der Einstieg in einen Swingtrade könnte bei 598 USD erfolgen. Der Stopp Loss sollte dann unter dem Ausbruchsniveau bei circa 589 USD platziert werden. Die Quartalszahlen sind erst für den 21. Januar 2020 vorgesehen. Insofern ist genügend Zeit, den optimalen Einstiegszeitpunkt abzuwarten.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SHW.Link zum Originalbeitrag:https://ratgebergeld.at/blog/sherwin-wiliams-nettes-mitbringsel-von-der-world-of-trading/