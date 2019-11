Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Geht es Ihnen manchmal so, dass Sie zu viele Termine und zu wenig Zeit haben? Dann sind Sie in guter Gesellschaft: Weit mehr als die Hälfte der Deutschen fühlen sich gestresst. Gerade die Vorweihnachtszeit kann zu einem Marathon an Terminen werden. Warum wir uns mehr Zeit und Ruhe gönnen sollten, dazu Dagmar Ponto:Sprecherin: Ob in der Vorweihnachtszeit oder im Alltag: oft ist unser Leben viel zu hektisch. Barbara Kandler-Schmitt von der Apotheken Umschau empfiehlt herauszufinden, in welche Stressfallen wir immer wieder tappen:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 18 sec."Dabei hilft ein Stresstagebuch, in das man eine Zeitlang sämtliche beruflichen und privaten Aktivitäten einträgt. Zusätzlich notieren Sie, wieviel Stress Sie in der jeweiligen Situation empfunden haben. So erhalten Sie erste Hinweise, was Sie stresst und was Sie entspannt."Sprecherin: Es lohnt sich, einen Gang herunterzuschalten, denn Dauerstress kann der Gesundheit schaden:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 14 sec."Wenn unser Körper ständig Stresshormone ausschüttet, begünstigt das Übergewicht und Typ-2-Diabetes. Außerdem treten verstärkt Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Depressionen und Schlafstörungen auf."Sprecherin: Zum Glück gibt es jede Menge Tipps, wie Sie mehr Ruhe in Ihr Leben bekommen:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 15 sec."Folgen Sie der Apotheken Umschau auf Facebook oder Instagram. Dort finden Sie ab sofort tägliche Tipps zum Abschalten und Entschleunigen im stressigen Alltag. Oder Sie lesen alles in Ruhe und ohne Stress in der aktuellen Ausgabe nach."Sie können es auch ganz altmodisch machen: Gönnen Sie sich vor der Adventszeit einen gemütlichen Abend mit guten Freunden. Oder fahren Sie mit Ihrer Familie in die Natur. Oder tun Sie am Wochenende einfach mal gar nichts und entspannen sich.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4442161