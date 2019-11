"Frankfurter Rundschau" zu den Protesten in Tschechien

Eine Viertelmillion Protestierende sind zwar viel, in einem Land mit zehn Millionen Einwohnern aber eine Minderheit. Die Wirtschaft wächst und wächst, es herrscht Vollbeschäftigung, und die Löhne steigen. Dennoch halten viele Menschen zu einer Partei, deren Kürzel ANO für "Aktion unzufriedener Bürger" steht. Woher kommt dieser verbreitete Frust? Oft wird darauf verwiesen, dass sich die Menschen in der Region als EU-Bürger zweiter Klasse fühlten. Das ist sicher nicht falsch, trotz der enormen West-Ost-Transfers der vergangenen 30 Jahre. Wichtiger dürfte etwas anderes sein: Die gewaltigen Anstrengungen dieser drei Jahrzehnte haben ein hohes Maß an Erschöpfung erzeugt. Und wer keine Kraft mehr hat, neigt zur Frustwahl./zz/DP/mis

