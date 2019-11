"Handelsblatt" zu Xinjiang-Papieren:

Die Enthüllungen sind ein Riss in der Einheitsfassade der Kommunistischen Partei Chinas. Denn normalerweise dringt das, was hinter den Türen der Macht in Peking diskutiert wird, so gut wie nie nach draußen. Die Unzufriedenheit im Gefolge des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping muss groß sein, wenn jemand aus dem Zentrum der Macht ein derartiges Wagnis eingeht, um geheime Dokumente an ausländische Journalisten weiterzureichen. Dieser Schritt selbst zeigt, dass die Debatte innerhalb Chinas, wie man mit Dissens, unzufriedenen Regionen und Sonderwirtschaftszonen und den dortigen Einwohnern umgehen soll, noch längst nicht ausgefochten ist./zz/DP/mis

