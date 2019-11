Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SAP nach dem Kapitalmarkttag von 135 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anvisierte Steigerung des Free Cashflow bis 2023 sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei gleichzeitig lediglich ergänzenden Zukäufen könnten die Walldorfer zumindest ihre Sonderausschüttung für 2020 auch in den kommenden Jahren zahlen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2019 / 15:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

