BLKB lanciert mit ZKB Tracker-Zertifikat auf weltweiten Klima-Aktienkorb

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) lanciert zusammen mit der Zürcher Kantonalbank am 9. Dezember 2019 ein Tracker-Zertifikat auf einen weltweiten Klima-Aktienkorb. Das Zertifikat ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern die Investition in rund 40 innovative Unternehmen weltweit, die Lösungen zur Reduktion des CO 2 -Ausstosses und für den Klimaschutz anbieten.

Liestal, 18. November 2019

Mit dem Zertifikat auf den «BLKB Klima Basket» ergänzt die BLKB ihr nachhaltiges Angebot im Anlagebereich. Der «BLKB Klima Basket» umfasst ein breites Firmenspektrum an Lösungsanbietern in den Bereichen Energieeffizienz, Mobilität, erneuerbare Energien und Grüne IT (z. B. energieeffiziente Cloud-Lösungen und Software) über verschiedene Regionen und Branchen. Bei der Zusammenstellung werden die BLKB-Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeit sowie ökologische, soziale und Unternehmensführungs-Aspekte (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Aktienkorb wird vierteljährlich in seiner Zusammensetzung überprüft und angepasst. Damit können auch neuste Entwicklungen bei den Klimalösungen zeitnah berücksichtigt werden.

Das Zertifikat eignet sich als ergänzende Anlage in einem breit diversifizierten Portfolio. Es richtet sich an Anlegerinnen und Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren, die überzeugt sind, dass es sich lohnt, in Lösungen für den Klimaschutz zu investieren, und die zur Eindämmung des Klimawandels beitragen wollen. Das Zertifikat kann bis 29. November 2019, 14 Uhr kostenlos gezeichnet werden.

Nachhaltigkeit ist bei der BLKB im Rahmen der Zukunftsorientierung fest in der Unternehmenskultur und Geschäftspolitik verankert. Die Bank ist überzeugt, dass Nachhaltigkeit - und dazu gehört auch der Klimaschutz - Garant für den Erhalt einer intakten Welt ist und den Wohlstand der Gesellschaft sichert, insbesondere für die kommenden Generationen. Auch die BLKB ist bestrebt, ihren Beitrag an den Klimaschutz zu leisten. Die Bank konnte ihren CO 2 -Ausstoss pro Mitarbeitenden über die letzten fünf Jahre um 25 Prozent reduzieren; 2019 wird sie erstmals die Klimaneutralität erreichen.

Weitere Informationen zum Zertifikat sowie zur Nachhaltigkeit bei der BLKB finden Sie auf www.blkb.ch/klima-basket und www.blkb.ch/nachhaltig.

Alle Angaben eignen sich zu Informationszwecken und ersetzen nicht die Beratung, einen Anlagevorschlag oder eine Empfehlung der BLKB.

Die für dieses Produkt originalen und einzig massgebenden Bedingungen (Final Terms) der Emittentin sowie der vereinfachte bzw. Kotierungsprospekt, welcher eine Produktbeschreibung, Angaben zu Gewinn- und Verlustaussichten sowie bedeutenden Risiken für Anleger enthält, sind bei der BLKB, Rheinstrasse 7, 4410 Liestal erhältlich.

Das Term Sheet, Quartalsberichte, Informationen zum aktuellen Basket-Inhalt sowie weitere praktische Informationen, einschliesslich der aktuellsten Preise, können in Deutsch unterwww.blkb.ch kostenlos abgerufen werden.

Für Rückfragen:

Monika Dunant, Telefon +41 61 925 93 32

Deborah Jungo, Telefon +41 61 925 92 32

E-Mail: medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien.