Die britische Investmentbank Barclays hat Novo Nordisk von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 335 auf 445 dänische Kronen angehoben. Er sei bislang zu vorsichtig gewesen mit Blick auf die Bewertung, den strukturellen Druck im Insulin- und Biopharmabereich und die Geschäfte in Bezug auf Fettleibigkeit, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / 19:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-11-18/08:11

ISIN: DK0060534915