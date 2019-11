flatex Morning-news EUR/USD: Die neue Handelswoche könnte mit Ausnahme der immer ...

Die neue Handelswoche könnte mit Ausnahme der immer wieder neuen News in Bezug auf einen US-China-Pahse-1-Handelsdeal recht still werden. Höchstens das FOMC-Sitzungsprotokoll am Mittwoch um 20:00 Uhr und das EZB-Sitzungsprotokoll am Donnerstag um 13:30 Uhr könnte jeweils noch etwas leicht "Erhellendes" haben. Die am Freitag anstehenden Einkaufsmanagerindizes werden lediglich vorläufiger Natur sein und aus diesem Grund ebenfalls wenig bewegend sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 21. Oktober 2019 bei 1,1180 bis zum jüngsten Verlaufstief des 14. November 2019 bei 1,0989, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 1,1062/1,1085/1,1107/1,1135 und 1,1180 zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1034 und 1,0989, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0961/1,0944/1,0916 und 1,0871 in Betracht.

