Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen anlässlich des Übernahmeinteresses von mehreren Seiten auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Scott Bardo errechnet in einer am Montag vorliegenden Studie einen möglichen Übernahmepreis in Höhe von 47 bis 50 US-Dollar je Papier des Diagnostikspezialisten. Das Risiko für ein Veto von Wettbewerbshütern hält er aufgrund der Marktgröße und -breite für recht gering./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-11-18/08:49

ISIN: NL0012169213