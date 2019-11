Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Jonathan Kownator sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem durchwachsenen Zahlenwerk des Immobiienkonzerns. Die Auswirkungen des geplanten Mietendeckels in Berlin hielten sich in Grenzen, so der Experte mit Verweis auf Management-Aussagen. Ebenso in Grenzen halten dürften sich laut Kownator die Reaktionen am Aktienmarkt auf die Zahlen und Aussagen des MDax-Konzerns./ajx/bek

