Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt auf Rekordhoch

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im dritten Quartal 2019 auf ein Rekordhoch gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es 45,4 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen infolge der bereits einsetzenden Herbstbelebung am Arbeitsmarkt um 356.000 Personen oder 0,8 Prozent.

Weißrussische Opposition prangert massiven Betrug bei Parlamentswahl an

Begleitet von massiven Betrugsvorwürfen der Opposition ist am Sonntag in Weißrussland ein neues Parlament gewählt worden. Bis zum frühen Abend meldeten die Oppositionsparteien fast 600 Unregelmäßigkeiten. Zudem waren die wichtigsten Anführer der Opposition sowie die einzigen beiden Oppositionspolitiker im jetzigen Parlament nicht als Kandidaten für die Wahl zugelassen worden. Die Opposition kritisierte, die Verantwortlichen in den Wahllokalen hätten vor allem die Zahl der Wähler höher angegeben als von Wahlbeobachtern gezählt.

Irans Präsident Ruhani warnt nach Protesten vor "Unsicherheit" im Land

Nach zwei Tagen wütender Proteste im Iran hat Präsident Hassan Ruhani vor "Unsicherheit" im Land gewarnt. Protestieren sei das "Recht der Bürger", aber "wir sollten keine Unsicherheit in der Gesellschaft zulassen", sagte Ruhani in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung. Eine Erhöhung der Benzinpreise hatte die Unruhen ausgelöst. Bei den Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten wurden ein Polizist und ein Zivilist getötet.

China senkt überraschend wichtigen Leitzins

Die chinesische Notenbank hat am Montag mit einem Zinsschritt überrascht. Die People's Bank of China (PBOC) senkte die siebentägige Reverse-Repurchase-Rate von 2,55 Prozent auf 2,50 Prozent. Damit verringerte China seit Oktober 2015 das erste Mal die Kosten für kurzfristige Offenmarktgeschäfte. Mit dem Zinsschritt will sie das Vertrauen in die Märkte stärken und das sich verlangsamende Wachstum ankurbeln.

Demonstranten setzen in Hongkong Eingang von besetzter Universität in Brand

Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong haben den Eingang der von ihnen besetzten Polytechnischen Universität in Brand gesetzt, um einen Polizeieinsatz zu verhindern. Die Sicherheitskräfte setzten nach eigenen Angaben scharfe Munition ein. Nach Angriffen mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern hatte die Polizei zuvor mit einem solchen Vorgehen gedroht. Demokratie-Aktivist Joshua Wong rechtfertigte unterdessen Gewalt durch Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Oberstes Gericht erklärt Hongkonger Vermummungsverbot für "verfassungswidrig"

Das Vermummungsverbot in Hongkong ist nach einem Urteil des Obersten Gerichts "verfassungswidrig". "Die Beschränkungen, die das Verbot für die Grundrechte impliziert, gehen weiter als notwendig", teilte das Oberste Gericht der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Angesichts der Massenproteste hatte die Regierung Hongkongs Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt.

China entsendet Flugzeugträger in Straße von Taiwan

China hat seinen ersten im Inland gebauten Flugzeugträger durch die Straße von Taiwan fahren lassen. Das noch namenlose Schiff sei zu "routinemäßigen" Trainings und Tests in dem umstrittenen Seegebiet unterwegs gewesen, sagte Marinesprecher Cheng Dewei. Taipeh warf Peking Einschüchterungsversuche vor der anstehenden Wahl in Taiwan vor.

Bloomberg entschuldigt sich für Unterstützung von umstrittenem Polizeivorgehen

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat sich für seine langjährige Unterstützung des umstrittenen "Stop and Frisk"-Polizeivorgehens entschuldigt. "Ich lag falsch und es tut mir leid", sagte der Milliardär in einer mehrheitlich von Afroamerikanern besuchten Kirche im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die "Stop and Frisk"-Taktik zielte überproportional auf die Kontrolle und Durchsuchung schwarzer und lateinamerikanischer Bewohner der Großstadt ab.

Chiles Präsident verurteilt erstmals Polizeigewalt gegen Demonstranten

Nach wochenlangen Protesten hat Chiles Präsident Sebastian Pinera am Sonntag erstmals die Polizeigewalt gegen Demonstranten verurteilt. Es habe einen"übermäßigen Einsatz von Gewalt" gegeben, sagte Pinera in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. "Misshandlungen und Verbrechen wurden begangen, und die Rechte aller wurden nicht respektiert", fügte der Präsident hinzu.

