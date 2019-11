Die Wirecard-Aktie konnte auf Wochensicht über 5% gewinnen und in der 1-Monats-Betrachtung sogar rund 10%. Dennoch bleibt auf 6-Monats-Sicht ein Kursverlust in Höhe von 19% auf der Wirecard-Anzeigetafel. In den vergangenen drei Jahren können sich Wirecard-Aktionäre jedoch über einen satten Kursgewinn von 171% freuen.Wie heute bekannt wurde, erweitert Wirecard seine digitale...

