Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Aussagen zum künftigen Wachstum der Mieteinnahmen seien von größerer Vorsicht geprägt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe allerdings mit größeren Beeinträchtigungen wegen des Mietendeckels in Berlin gerechnet./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 03:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 03:09 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-11-18/10:03

ISIN: LU0775917882