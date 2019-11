Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) will für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende in Höhe von 35 Eurocent je Aktie (Vorjahr: 0,20 Euro) an ihre Aktionäre ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Beim aktuellen Kursniveau von 15,20 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 2,30 Prozent. Der Vorstand plant für das aktuelle Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividendenausschüttung von 0,55 Euro je ...

