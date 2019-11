Diese Rallye geht ewig weiter, oder doch nicht?

Nur nicht nachjagen Die internationalen Finanzmärkte befinden sich nach wie vor in Partylaune und die Rallye geht vorerst munter weiter. Wer viele Long-Positionen hat, sollte diese in jedem Fall weiterlaufen lassen und gut absichern. Wer jedoch den Großteil der Rallye verpasst hat, sollte nicht der Emotion nachgeben, hier noch einsteigen zu müssen, in der Angst, weitere große Anstiege zu verpassen = FOMO-Effekt. Mehr dazu in der heutigen Videoanalyse.



