Der Euro hat am Montag in der Früh leicht gegen den US-Dollar Boden gut gemacht. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1064 Dollar nach 1,1034 Dollar beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1055 Dollar notiert.Der Dollar dürfte Händlern zufolge weiter von den am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten belastet werden. Im Oktober war die US-Industrieproduktion ...

