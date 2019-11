Gleich zwei Interessenten wollen für die spanische Börse Bolsas y Mercados Espanoles ein Angebot abgeben. SIX bietet knapp drei Milliarden Dollar.

Die Schweizer Börse will die Börse in Madrid für 2,843 Milliarden Euro übernehmen. Dafür biete die SIX 34 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das entspreche einem Aufschlag von gut einem Drittel im Vergleich zum jüngsten ...

