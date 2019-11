Neckarsulm (ots) - Obst und Gemüse, Brötchen, Bioland-Milch, Saft und 50 Euro Bargeld - viele Kunden nutzen seit Langem die Möglichkeit, sich an der Lidl-Kasse kostenlos Geld von ihrem Girokonto auszahlen zu lassen. Um diesen Service noch zu verbessern, senkt Lidl ab sofort als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler den Mindesteinkaufswert für die Bargeldabhebung auf 5 Euro. "Wir wollen unseren Kunden den besten Service bieten und ihnen zusätzliche Wege sparen. Daher erweitern wir unsere Serviceleistungen fortlaufend", erklärt Marcel von Haber, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland unter anderem zuständig für den Bereich Finanzen. "Durch den niedrigen Mindesteinkaufswert für die Bargeldabhebung ermöglichen wir Kunden auch beim kleinen Einkauf, schnell und einfach an Bargeld zu kommen."So bequem ist die Bargeldabhebung bei LidlAn der Kasse nennen Kunden den Mitarbeitern einfach den gewünschten Barbetrag zwischen 10 und 200 Euro, den sie gerne ausgezahlt haben möchten. Die Bezahlung erfolgt dann mit der girocard unter Eingabe der PIN. Zur besseren Übersicht wird der ausgezahlte Betrag auf dem Kassenbon und auf dem Kontoauszug im Verwendungszweck getrennt von der Einkaufssumme ausgewiesen. Die Abhebung ist in zehn-Euro-Schritten möglich.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4442323