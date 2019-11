Viele Anwender wurden in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Frage konfrontiert: Wie Daten aus dem Feld in die IT bringen, beziehungsweise wie aus dem Messwert einer Komponente im Feld letztendlich eine für das Unternehmen nützliche Information machen.

Dabei gelten stets folgende Rahmenbedingungen: Die Information muss schnell und einfach zur Verfügung stehen und sie muss einen Mehrwert für die Produktion darstellen. Mit anderen Worten: Unternehmen wollen sich auf die Auswertung konzentrieren und nicht auf den Weg, wie die Informationen zu ihnen gelangen.

Eine Herausforderung, die das Trio aus Profinet, OPC UA und TSN gerne annimmt und hierfür bereits mehrere Lösungen bereitstellt, die dem Anwender helfen, den leichten Einstieg in die neuen Technologien zu finden.

So wurde Time Sensitive Networking (TSN) in der aktuellen Profinet-Spezifikation V2.4 als zusätzliche Layer-2-Technik in die Profinet-Architektur integriert. Damit können sowohl Hersteller als auch Anwender die Vorteile von TSN, wie eine zukunftssichere IEEE-basierte Ethernet-Technik mit höherer Bandbreite, Deterministik, flexible Netzwerkkonfiguration und große Chipvielfalt, interoperabel umsetzen.

Gleichzeitig lassen sich schon immer in einem Profinet-Netzwerk an jeder beliebigen Stelle weitere Ethernet-Geräte installieren. Durch die Offenheit von Profinet können damit auch Sensoren oder Geräte mit OPC-UA-Interface hinzugefügt werden, die ihre Werte direkt an entsprechende Cloud-Dienste oder Edge-Gateways schicken, ohne die Automatisierungslösung mühsam umbauen ...

