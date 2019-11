Chinesische Smartphones - abgesehen von Huawei - fliegen bei fielen Deutschen noch unter dem Radar. Nun wollen Xiaomi und Vivo mit Smartphones den deutschen Markt erobern. Ihre Chancen auf Interesse zu stoßen sind groß.

In deutschen Innenstädten und Einkaufszentren wird es bald noch mehr Handyläden geben. Der chinesische Hersteller Xiaomi hat erste Ladenlokale angemietet. In der Schweiz wurde kürzlich ein Flagship Store eröffnet - eine Mischung aus Apple Store und Media Markt, denn während Smartphones und Tablets im Mittelpunkt stehen, gibt es auch E-Roller, smarte Deckenleuchten und viele weitere Elektronikprodukte von der Marke. Ein Deutschlandstart der Marke Vivo kündigt sich ebenfalls an. Erste Fans haben die chinesischen Smartphone-Hersteller in Deutschland schon. Anhand von YouGov-Daten können wir mehr über diese Early Adopter erfahren.

Inzwischen kennen schon 15 Prozent der Deutschen Vivo und 18 Prozent Xiaomi, zumindest dem Namen nach. Während die Zahl für Vivo übers Jahr hinweg recht konstant blieb, konnte Xiaomi seine Bekanntheit deutlich steigern. Für das kommende Jahr erwarten wir einen noch deutlicheren Sprung nach oben, wenn die Marke mehr Präsenz zeigt und sich aktiv in Deutschland um Kundinnen und Kunden bemüht. Bisher mussten diese sich Geräte oft selbst aus dem Ausland schicken lassen. Inzwischen gibt es immerhin eine deutsche Website, der Shop ist allerdings an Amazon ausgelagert, ...

