Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche haben wir in dieser Sendung kein Produkt gekauft. Euer Kursziel lag zu nahe am Stand des DAX zum Zeitpunkt der Aufzeichnung der Sendung. Heute wird aber wieder zugeschlagen. Wo euer Kursziel liegt und welches Produkt in Frage kommt, erfahrt ihr hier... Auf Grundlage Eurer Einschätzungen, die Ihr uns bei der letzten Facebook-Umfrage geliefert habt suchen wir über die neue Handelsplattform der Société Générale ein neues, passendes Hebelprodukt aus. Wie sich diese Entscheidung entwickelt hat, besprechen und bewerten wir dann in der nächsten Sendung! Und nicht vergessen: Ab Freitag startet die nächste Umfrage. Je öfter Ihr teilnehmt, desto größer die Chancen auf den Gewinn eines Jahresabos vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR.