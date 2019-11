ECOVACS ROBOTICS: ECOVACS ROBOTICS bricht den Rekord am 'Doppel-11'-Tag mit einem weltweiten Umsatz von über 113 Millionen US-Dollar DGAP-News: ECOVACS ROBOTICS / Schlagwort(e): Sonstiges ECOVACS ROBOTICS: ECOVACS ROBOTICS bricht den Rekord am 'Doppel-11'-Tag mit einem weltweiten Umsatz von über 113 Millionen US-Dollar (News mit Zusatzmaterial) 18.11.2019 / 11:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- ECOVACS ROBOTICS bricht den Rekord am "Doppel-11"-Tag mit einem weltweiten Umsatz von über 113 Millionen US-Dollar Der weltweite Verkauf des chinesischen Roboterherstellers steigt am Doppel-11-Tag um 12% gegenüber dem Vorjahr SUZHOU, CHINA - Media OutReach - 18 November 2019 - ECOVACS ROBOTICS, ein marktführendes Unternehmen auf dem innovativen Sektor der Haushaltsroboter, erlebte einen weltweiten Umsatzanstieg von über 12 Prozent am Doppel-11-Tag (11. November) im Vergleich zu 2018. Der Doppel-11-Tag, auch als Singles Day bezeichnet, ist die chinesische Version des amerikanischen Konsumfests Black Friday. Der Gesamtumsatz des Unternehmens am diesjährigen 11. November lag bei über 113 Millionen US-Dollar, was einen neuen Rekord für ECOVACS bedeutet. "ECOVACS ROBOTICS erzielte ein hervorragendes Ergebnis beim Umsatz am Doppel-11-Tag für 2019", erklärte Jonathan Tang, Vice President, Head of Global Business bei ECOVACS ROBOTICS. "Unsere innovativen Haushaltsreinigungsroboter zeigen unser Engagement, hochwertige Produkte zu fertigen, die einen Unterschied im Leben der Nutzer machen. ECOVACS ROBOTICS hat sich mit innovativen Produkten als Leader beim weltweiten Markt für Haushaltsroboter etabliert. Durch diese Produkte wurde die Wahrnehmung der Haushaltsrobotik von einfachen Reinigungsgeräten hin zu Begleitern bei der Haushaltsreinigung verschoben, die lästige Arbeiten im Haushalt übernehmen und so den Nutzern mehr Zeit für ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten schenken." ECOVACS dominierte die wichtigsten chinesischen Vertriebsplattformen einschließlich TMALL, JD und SUNING. Alle drei Plattformen führten ECOVACS als Nr. 1 beim Verkauf, sowohl in der Kategorie für Staubsaugerroboter bei JD und TMALL, als auch in der Kategorie für Staubsauger bei SUNING, was einen Marktanteil von über 50% auf zwei der größten Plattformen ergab. Die T-Serie des Bodenreinigungsroboters DEEBOT von ECOVACS zielt auf Benutzer ab, die sich stark für modernste Spitzentechnologie begeistern und viel Wert auf die intelligentesten Merkmale und Innovationen legen. Hierzu gehört der 2019 weltweit als Vorzeigeprodukt eingeführte DEEBOT OZMO 920/950 (T5 in Festlandchina), der ein einzigartiges Reinigungserlebnis gemäß dem Motto "Nothing Missed" (Nichts wird übersehen) bietet. Mit dieser Serie von Bodenreinigungsrobotern wurde während des Doppel-11-Tags erstmals ein Umsatz von über 36 Mio. US-Dollar erzielt und Platz 1 als umsatzstärkste Marke im LDS-Segment erreicht. Die N-Serie des DEEBOT von ECOVACS (zu der auch der DEEBOT OZMO 750 gehört, den ECOVACS gerade auf dem japanischen Markt einführte) die für Verbraucher entwickelt wurde, die hohe Ansprüche an die Effizienz und Wirksamkeit der Reinigung stellen, wurde im zweiten Jahr hintereinander mit 110.000 verkauften Einheiten zur absatzstärksten Marke im VSLAM-Segment. Der Umsatz von ECOVACS' am Doppel-11-Tag außerhalb des festlandchinesischen Marktes wuchs im Vergleich zu 2018 um 80%, mit einem besonderen Erfolg in fünf Ländern, auf drei Plattformen und 11 Onlinekanälen. In Singapur stieg der Umsatz von ECOVACS um über 150 Prozent im Vergleich zum 11. November 2018. ECOVACS hat eine großartige Umsatzentwicklung am Doppel-11-Tag erzielt und nimmt Fahrt auf, um sich auf den bevorstehenden weltweiten Black Friday vorzubereiten und seine globale Führungsrolle auszubauen. Das erklärte Ziel von ECOVACS ist es, einen intelligenten Reinigungsbegleiter in jedes Heim weltweit zu bringen und somit das Reinigen im Haushalt dauerhaft zu vereinfachen. Über ECOVACS ROBOTICS Innovating Since Day One - Creating the Intelligent Home. Bei ECOVACS ROBOTICS entwickeln wir innovative Lösungen, um Ihr Leben komfortabler zu gestalten. Auf der Grundlage unseres umfassenden Verständnisses von Anwenderszenarien und Verbrauchererfahrungen entwickeln wir Roboter, die Ihnen helfen, nach dem Motto "Live smart, Enjoy life" zu leben. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei Design und branchenführenden Forschungsaktivitäten nehmen wir zu einem Zeitpunkt, an dem die Haushalte immer intelligenter und reaktiver werden, eine führende Position auf dem Markt ein. Wir bauen eine Welt, in der Ihr Heim weniger Aufmerksamkeit von Ihnen beansprucht, reibungsloser und eigenständiger funktioniert und Ihnen somit mehr Zeit für Ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten schenkt. ECOVACS ROBOTICS Angela Huang Global.pr@ecovacs.com --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IYGEQNGPVS Dokumenttitel: ECOVACS ROBOTICS bricht den Rekord am 'Doppel-11'-Tag mit einem weltweiten Umsatz von über 113 Millionen US-Dollar --------------------------------------------------------------------------- 18.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 