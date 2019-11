Moody's Analytics, ein weltweiter Anbieter von Financial-Intelligence-Lösungen, hat gleich sieben Kategorie-Auszeichnungen im RiskTech100 2020 von Chartis Research gewonnen und sich in der Gesamtrangliste der 100 weltweit führenden Anbietern von Risikomanagement-Technologien das zweite Jahr in Folge den 4. Platz gesichert.

Neben der Platzierung in der Gesamtrangliste gelang Moody's Analytics bei den diesjährigen Awards auch der Sieg in der Kategorie Bankensektor. Mit dieser Auszeichnung wird die umfassende globale Akzeptanz unserer Lösungen gewürdigt, die Banken bei der Kreditvergabe, bei der Einhaltung von Regulierungs- und Rechnungslegungsstandards, im Bilanzmanagement und bei der Bewältigung zahlreicher anderer Herausforderungen unterstützen. Die Banken setzen diese Lösungen zunehmend in der Cloud ein, was die Skalierbarkeit erhöht und die Gesamtbetriebskosten senkt.

Außerdem gewann Moody's Analytics in diesem Jahr folgende sechs Lösungskategorien:

Balance Sheet Risk Management (Management bilanzieller Risiken)

Current Expected Credit Loss (CECL, gegenwärtig erwartete Kreditverluste)

Enterprise Stress Testing (Stresstests für Unternehmen)

Model Validation (Validierung von Modellen)

Pricing Analytics Credit (Preisgestaltung und Analytik Kredit)

Credit Risk for the Banking Book (Kreditrisiko für das Anlagebuch)

Mit dem RiskTech100 2020 hat Moody's Analytics das vierte Jahr in Folge die Kategorie "Credit Risk for the Banking Book" gewonnen. Unsere Großhandels- und Verbraucherkreditangebote sowie unsere Kreditbewertungs- und Origination-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Kreditrisiko über den gesamten Kreditlebenszyklus hinweg zu bewerten und zu steuern.

"Moody's Analytics bleibt mit seinen Risikotechnologie-Lösungen weiter führend", sagte Rob Stubbs, Head of Research bei Chartis Research. "Eine vierte Platzierung in den Top 5 in Folge, ein Gewinn in der Kategorie Bankensektor und sechs Lösungskategorie-Siege sind ein eindrucksvoller Beweis für die Bandbreite des Angebots dieses Unternehmens."

"Wir freuen uns, dass Chartis Moody's Analytics weiterhin als einen führenden Anbieter von Risikotechnologien ausgezeichnet hat," sagte Steve Tulenko, Präsident von Moody's Analytics. "Mit unseren Lösungen können unsere Kunden ihre Prozesse vereinfachen, digitalisieren und automatisieren, effizienter arbeiten und fundiertere und schnellere Geschäftsentscheidungen treffen."

Der Chartis RiskTech100 bewertet nun schon seit 14 Jahren Technologieunternehmen, die Risiko- und Compliance-Lösungen für Finanzinstitute anbieten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Diese Erfolge verlängern unsere ständig wachsende Liste von Preisen und Branchenauszeichnungen.

Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Moody's Analytics auch Ihre Organisation unterstützen kann.

Moody's Analytics, Moody's und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. In dieser Pressemitteilung genannte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen dabei, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, unsere weitreichenden Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich in einem im Wandel befindlichen Marktumfeld souverän zu behaupten. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse sind wir ein zuverlässiger Partner für Tausende von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Webseite besuchen oder per Twitter oder LinkedIn Kontakt mit uns aufnehmen.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielte, weltweit 10.900 Mitarbeiter beschäftigt und in 44 Ländern präsent ist.

