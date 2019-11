Der S&P 500 läuft und läuft und läuft. Die Aufwärtsbewegung setzte sich auch in der letzten Handelswoche fort und führte den Index am Freitag (15.11.) und damit pünktlich zum Wochenschluss auf ein neues Rekordhoch. Dabei sah es in den Tagen zuvor eher danach aus, dass der Index sich womöglich eine kleine Auszeit nehmen könnte, denn er hatte an der psychologisch wichtigen Marke von 3.100 Punkten zunächst ordentlich zu knabbern. Wie sollte es auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...