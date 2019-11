Köln (ots) - Der Online-Fotoservice Pixum produziert für seine Kunden Jahr für Jahr hunderttausende individuell gestalteter Fotobücher, jedes davon ein Unikat. Doch dieses Fotobuch, das nun für das Kölner Museum Ludwig fertiggestellt wurde, ist von ganz besonderer symbolischer Bedeutung: Es handelt sich um eine moderne Reproduktion eines der ersten Fotobücher aller Zeiten. Und es gehörte einmal dem Forschungsreisenden Alexander von Humboldt...1844 schickte William Henry Fox Talbot ein wertvolles, einmaliges Geschenk an Alexander von Humboldt: ein Album mit insgesamt 22 Fotografien von Gebäuden, Pflanzen und Alltagsgegenständen. Es war eine regelrechte Sensation für die damalige Zeit. Denn als einem der Ersten war es Talbot gelungen, Fotografien aufzunehmen. Sein Buch steht daher am Anfang einer Entwicklung, die uns heute alle prägt. Eine Welt ohne Fotografie ist nicht mehr vorstellbar.Das kostbare und empfindliche Original befindet sich heute im Museum Ludwig und kann ausschließlich hinter Glas betrachtet werden. Für die Reproduktion als einmaliges Kinderbuch schrieb die Kuratorin der Sammlung Fotografie am Museum Ludwig, Dr. Miriam Szwast, zu den einzelnen Aufnahmen von Fox Talbot Texte, die die jungen Besucher*innen einladen, mit auf Entdeckungsreise in den Bildern zu gehen. Ab sofort kann es im FOTO LAB des Museums gelesen, betrachtet und durchgeblättert werden. Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum, übergab das Pixum Fotobuch nun an den Direktor des Museum Ludwig, Dr. Yilmaz Dziewior, und die Kuratorin der Sammlung Fotografie, Dr. Miriam Szwast.Das Pixum Fotobuch mit Hardcover und Layflat-Bindung wurde auf hochwertigem, edelmatten Fotopapier ausbelichtet. So ermöglicht es den Besuchern*innen des FOTO LABs im Museum Ludwig, diese einzigartigen historischen Fotografien anzuschauen deren empfindliches Original sonst die meiste Zeit im Depot lagert.Mehr Informationen zum kulturellen Engagement von Pixum unter: https://www.pixum.de/partnerschaften/kunst-kulturPressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4442576