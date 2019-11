Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Flughafen-Entgelte für den Standort Frankfurt genehmigt DGAP-News: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Schlagwort(e): Sonstiges Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Flughafen-Entgelte für den Standort Frankfurt genehmigt 18.11.2019 / 12:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium die von der Fraport AG vorgelegte Flughafen-Entgeltordnung für den Frankfurter Flughafen genehmigt hat. Die Fraport AG hat den Entgeltantrag Anfang Juli gestellt. Die neue Entgeltordnung beinhaltet wieder Anreize, um die Lärmbelastung in Frankfurt und der Umgebung zu reduzieren. Fluggesellschaften, die leisere Maschinen einsetzen, erhalten finanzielle Vorteile. Fluggesellschaften, die lauteres Fluggerät einsetzen, die in den Nachtrandstunden (zwischen 5 und 6 Uhr und zwischen 22 und 23 Uhr) fliegen oder nach 23 Uhr landen, zahlen künftig höhere Entgelte. Der Genehmigung ist ein mehrmonatiges umfangreiches Verwaltungsverfahren vorausgegangen. Es wurden mehr als 100 Luftfahrtunternehmen, ihre Interessenverbände, die Fluglärmkommission und die Fluglärmschutzbeauftragte eingebunden. Sie alle hatten die Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Die neuen Entgelte für die Airlines gelten vom 1. Januar 2020 an. Freundliche Grüße Ihr Investor Relations Team Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Finance & Investor Relations 60547 Frankfurt am Main T: +49 69 690 - 74842 F: +49 69 690 - 74843 M: investor.relations@fraport.de www.meet-ir.com --------------------------------------------------------------------------- 18.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide - 60547 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 6 90-7 48 42 Fax: +49 (0)69 6 90-7 48 43 E-Mail: investor.relations@fraport.de Internet: www.fraport.de ISIN: DE0005773303 WKN: 577330 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 915399 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 915399 18.11.2019 ISIN DE0005773303 AXC0133 2019-11-18/12:06