Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Euronext anlässlich der Sondierungsgespräche mit dem spanischen Börsenbetreiber BME auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Bei einer mit der Offerte der Schweizer SIX vergleichbaren Übernahmeprämie und einer Finanzierung zu drei Vierteln über frisches Kapital könnte der Deal den Gewinn der Franzosen über Kostensynergien antreiben, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei 20 Prozent Ersparnis errechnet er eine Ergebnissteigerung von etwa 7 Prozent./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2019 / 08:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 08:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-11-18/12:12

ISIN: NL0006294274