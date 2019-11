Um die bevorstehende Kommunalwahl in Hongkong gibt es zahlreiche Kontroversen. Nun könnte die für Sonntag geplante Abstimmung sogar verschoben werden.

Nach den schweren Ausschreitungen in Hongkong erwägt die Regierung eine Verschiebung der am Sonntag geplanten Kommunalwahl. Die Ereignisse des Wochenendes hätten die Chancen verringert, die Wahlen für die Bezirksräte abhalten zu können, sagte am Montag ...

