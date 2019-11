Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Industrie und Gewerkschaften haben von der Bundesregierung ein auf mehrere Jahre angelegtes Programm für deutlich höhere öffentliche und private Investitionen verlangt. Nötig sei eine "ambitionierte Investitionsoffensive der öffentlichen Hand", erklärten der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Grundlage soll eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) und des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sein, in der die Einrichtung eines Sonder-Investitionsfonds von 450 Milliarden Euro über zehn Jahre gefordert wird.

"Es geht nicht in erster Linie darum, Symptome einer Rezession zu bekämpfen, sondern Ursachen einer Wachstumsschwäche anzugehen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Politik steht in der Pflicht, den Industriestandort Deutschland zu bewahren und zu verbessern, um dauerhaft Wohlstand und Beschäftigung zu sichern." Notwendig dafür sei vor allem politische Berechenbarkeit. Schon heute fehlten öffentliche Investitionen in Höhe eines halben Prozentpunkts der Wirtschaftsleistung. Als Schwerpunkte nannte er den Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur sowie Investitionen in den wirtschaftlichen Umbau zum Klimaschutz.

Nur ein umfangreiches, langfristiges öffentliches Investitionsprogramm sichere die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft und künftige Arbeitsplätze, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann. Das gelte insbesondere angesichts des strukturellen Wandels, der durch Digitalisierung, Klimawandel und Globalisierungsprozesse getrieben werde. "Wir können es uns nicht länger leisten, den Wohlstand künftiger Generationen durch eine veraltete Infrastruktur und ein unterfinanziertes Bildungssystem zu gefährden", warnte er. Er erwarte von der Regierung in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode hierzu "klare Ansagen".

Der Analyse von IW und IMK zufolge würde eine Erhöhung des staatlichen Infrastrukturbestands um 10 Milliarden Euro das Bruttoinlandsprodukt dauerhaft um rund 2,5 Milliarden im Jahr steigern. "Bei der Ausgestaltung empfiehlt sich ein Sondervermögen", sagte IW-Direktor Michael Hüther bei derselben Pressekonferenz. Für diesen Extrahaushalt sei keine Grundgesetzänderung nötig. Hüther und IMK-Chef Sebastian Dullien sprachen sich grundsätzlich für eine Reform der Schuldenbremse aus, dies sei aber politisch derzeit nicht durchsetzbar. Man habe jedoch "keine Zeit zu warten".

Das Bundesfinanzministerium sah allerdings keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. Ministeriumssprecherin Kristina Wogatzki verwies bei einer anderen Pressekonferenz in Reaktion auf die Forderungen auf gegenwärtige "Rekordinvestitionen" und betonte, "dass wir gut investieren, und dass wir erfolgreich investieren".

November 18, 2019

