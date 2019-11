Saarbrücken (ots) - Lieber noch Mama und Papa fragen: 44 Prozent der deutschen Autofahrer beziehen die Empfehlungen von Familie, Freunden und Bekannten ein, wenn sie ihre Kfz-Versicherung neu abschließen oder wechseln möchten.Die Wechselrallye rund um die Kfz-Versicherungen ist in vollem Gang. Wechselwillige informieren sich u.a. im Internet, in Testberichten oder Fachzeitungen und im direkten Kontakt mit Versicherern über die passenden Tarife mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Ein nicht zu verachtender Faktor bei der Entscheidungsfindung sind aber immer noch persönliche Empfehlungen. Das fand eine aktuelle forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland, heraus. Demnach fragen 44 Prozent der deutschen Autofahrer auch ihre Familie, Freunde und Bekannte nach ihren Empfehlungen, wenn sie sich nach einer neuen Kfz-Versicherung umsehen. Besonders jüngere Autofahrer vertrauen auf den Rat von Mama, Papa oder Freunden: In der Altersgruppe der 18- bis 29- Jährigen nutzen mit 64 Prozent fast zwei Drittel die Tipps der Nächsten bei der Suche nach einer passenden Kfz-Versicherung.Bei der Suche nach dem bestmöglichen Tarif hilft es, sich nicht nur auf eine Informationsquelle zu konzentrieren. So weiß Kfz-Versicherungsexperte Frank Bärnhof von Cosmos Direkt: "Wer über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nachdenkt, sollte sich intensiv mit den Versicherern und ihrem Angebot befassen. Hierzu bieten die Webseiten der Versicherer viele Informationen und darüber hinaus ist auch eine persönliche Beratung möglich. So lässt sich der am persönlichen Bedarf ausgerichtete Tarif am besten finden."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie "Informationsverhalten auf dem Kfz-Versicherungsmarkt" benötigen, wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. Alles Wissenswerte über den Kfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unter www.cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und Deutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine GemballaBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63229/4442686