Die Wall Street wird am Montag zum Start leicht im Plus erwartet, nachdem sie am Freitag neue Rekordhöhen erklommen hatte. Allerdings gibt es nichts Neues zum Thema US-chinesische Handelsgespräche, obwohl Teilnehmer dies als wichtigsten Faktor diese Woche sehen. Am Markt geht weiter die Hoffnung um, dass es zu einer Vereinbarung kommt, bevor neue Strafzölle im kommenden Monat in Kraft treten. An den asiatischen Märkten dominierte eine freundliche Tendenz, während es in Europa eher seitwärts geht.

Im Blick könnte die HP-Aktie stehen. Der Konzern hat eine Übernahmeofferte von Xerox in Höhe von 33 Milliarden Dollar abgelehnt, zugleich aber Interesse an Gesprächen geäußert. Tesla plant nach einem Medienbericht, für die künftige Fabrik bei Berlin bis zu 4 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Dem Bericht zufolge könnte Tesla mit Staatshilfen in Höhe von rund 300 Millionen Euro rechnen, sofern die EU zustimmt.

November 18, 2019 06:12 ET (11:12 GMT)

