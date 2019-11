BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat angesichts der Eskalation der Proteste in Hongkong alle Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Die Bundesregierung verfolge die Vorgänge "unverändert mit großer Aufmerksamkeit und natürlich zunehmend großer Sorge", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. "Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und werden weiterhin mit großem Nachdruck für eine dringend erforderliche Deeskalation und den Dialog zwischen den Beteiligungen sein." Die Regierung rufe sowohl Demonstranten wie auch die Polizei zur Zurückhaltung und Dialogbereitschaft auf. Konkrete Maßnahmen der Deeskalation müssten "schnellstmöglich ergriffen werden, um zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zu kommen", so Demmer.

Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong hatten am Montag den Eingang der von ihnen besetzten Polytechnischen Universität in Brand gesetzt. Damit hatten sie offenbar einen Polizeieinsatz verhindern wollen. Die Sicherheitskräfte setzten nach eigenen Angaben scharfe Munition ein. Zuvor hatten Protestler Polizeibeamte mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern angegriffen. Demokratie-Aktivist Joshua Wong rechtfertigte unterdessen Gewalt durch Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. "Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen", sagte Wong der "Süddeutschen Zeitung".

