Test und Inspektion in der Elektronikindustrie stehen im ständigen Wandel. Nicht nur die Technologien ändern sich - auch die Anforderungen. Waren noch vor 10 bis 15 Jahren elektrische Tests vorrangig, haben sich mittlerweile automatische optische Inspektionen (AOI, SPI) durchgesetzt. Keiner bestreitet mehr, dass eine Kombination von Test und Inspektionen sinnvoll ist - das kann eine optische und eine röntgentechnische Inspektion sein, aber durchaus auch eine Teststrategie im Verbund mit elektrischen Prüfungen (ICT, FP, FKT). Wichtig ist die Strategie und deren Einfluss der Ergebnisse auf den Prozess - der Fehler soll ja nicht wiederkommen.

Herausforderung bei der Röntgeninspektion

Wie oft haben Kunden denn tatsächlich die Röntgeninspektion als Dienstleistung genutzt? Ich denke nahezu jeder. Es geht oft um Kontaktprobleme bei BGAs, die Suche nach Kurzschlüssen und das Auffinden von Einschlüssen unter den Bausteinen (BGA, QFN, etc.). Zumeist hinterfragen die Auftraggeber nicht einmal die Inspektionstechnologie, die bei diesen Dienstleistungen zur Anwendung kommt und es wird nach dem günstigsten Angebot geschaut. Dass das Kontakt-Problem beim BGA dann nicht gefunden wurde, überrascht nicht.

Unterschieden wird in erster Linie, ob es beim Röntgen um einen automatisierten Test oder eine Analyse geht. Ähnlich wie beim AOI, werden bei automatisierten Inspektionen Algorithmen hinzugezogen, die die Hersteller erarbeitet haben und die je nach Endprodukt und Technologie auch Anforderungen wie etwa IPC- oder Automotive-relevante Normen und Standards sowie weitere Instanzen erfüllen müssen. Hier gibt es nach wie vor viel Diskussion und im Vergleich zur AOI nicht wirklich viele Festlegungen oder gar Normungen - hier sind Erfahrungswerte gefragt!

So gibt es beispielsweise bei der Fragestellung, welche Menge an Lufteinschluss nun erlaubt oder sinnvoll ist, mittlerweile eine ganze Reihe wissenschaftlicher Auswertungen und Erkenntnisse. Auch die Hersteller von Inspektionslösungen haben hier ihr Know-how entsprechend einfließen lassen. Für einen Testservice ist dies so nur anwendbar, wenn die Definitionen im Vorfeld abgestimmt sind. Dem einen genügen Fehlerreports bei 8 Prozent, der andere akzeptiert auch locker 30 Prozent Voiding. Somit beschränken sich die meisten Dienstleistungen mit einer 2D-Analyse. Hier wird buchstäblich nur geschaut, wie das durchleuchtete Objekt aussieht und ob es Auffälligkeiten gibt.

Inspektionslösungen im Detail

Prinzipiell kommen die folgenden Technologien zum Einsatz:

2D-Röntgen: Die Leiterplatte wird gerade durchstrahlt und Abschattungen bedingt durch Bauteile und Lot können abgebildet werden. Stichproben und einfache Prüfungen zu Kurzschlüssen und Einschlüssen sind möglich.

2.5D-Röntgen: Funktioniert ziemlich ähnlich der 2D Inspektion, nur sind hier noch Seitenansichten möglich, was durch Schwenken der Inspektionsmimik oder des Prüflings möglich wird.

3D Röntgen: Diese Bezeichnung wurde gewählt, weil mit dieser Methode unterschiedliche Schichtebenen - so genanntes Slicing - in einer verdeckten Masse darstellbar sind. Nimmt man den Begriff 3D jedoch wörtlich, stimmt es so eigentlich nicht, da ja nur ein 2D-Bild in der jeweiligen Ebene aufgenommen und ausgewertet wird - richtige "3D-Bilder" gibt es nicht. Damit kann man in jeder beliebigen Ebene eine Auswertung machen und diese auch mit Algorithmen belegen - die Methode kommt daher auch eher bei automatischen Röntgen-Inspektionssystemen (AXI) zum Einsatz, aber nicht zur Analyse. ...

