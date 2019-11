Ionity hat offiziell im Outlet Center Brennero die schnellsten HPC-Ladesäulen am Brenner in Südtirol in Betrieb genommen. Es ist der dritte von insgesamt 20 geplanten Standorten in Italien. Die Station am Brenner ist bereits seit einigen Tagen "live" und nutzbar, die offizielle Eröffnung fand jetzt statt. In dem südeuropäischen Land sind bereits die Ladeparks Carpi und Valdicciana in Betrieb gegangen. ...

