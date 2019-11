Auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände in Bochum ist ein großes Paketzentrum der Deutschen Post entstanden. Im Weihnachtsgeschäft sollen dort rund 20.000 Sendungen in der Stunde sortiert werden.

Fünf Jahre nach dem Ende der Autoproduktion bei Opel in Bochum hat die Deutsche Post auf dem ehemaligen Werksgelände ein großes Paketzentrum in Betrieb genommen. Es ist neben einer Sortieranlage in der Nähe von Frankfurt am Main das größte Paketzentrum des Marktführers in Deutschland.

