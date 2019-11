Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis vor einem Forschungs- und Entwicklungstag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Analyst Richard Vosser machte in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die in der Entwicklung befindlichen Medikamente und Wirkstoffe nur begrenztes Potenzial aus. Das gelte auch für die Schätzungen für den schweizerischen Pharmakonzern./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2019 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-11-18/13:44

ISIN: CH0012005267