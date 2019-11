Bonn (ots) - Vor ziemlich genau einem Jahr wollte die CDU eigentlich die Weichen für die Zukunft stellen. Nach Merkels Rückzug brauchte die Partei einen neuen Vorsitzenden.Aus einem Dreikampf um den Parteivorsitz ging Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK als Siegerin hervor und galt fortan auch als Kronprinzessin Angela Merkels als Kanzlerin. Heute nun, knapp ein Jahr und viele kleine politische Malheure und krachende Wahlniederlagen später, scheint aber die Zukunft der CDU wieder völlig offen - das politische Schicksal AKKs ungewiss.Parteiinterne Kritikerkreise formieren sich und mahnen Kurskorrekturen an - allen voran Friedrich Merz, der alte Widersacher Angela Merkels.Wie geht es weiter in der CDU? Welchen programmatischen Kurs schlägt die Partei ein? Wird die Machtfrage offen gestellt?Diese und weitere Fragen diskutiert Eva Lindenau in ihrer ersten Ausgabe von unter den linden mit ihren Gästen:Mike Mohring, Vorsitzender CDU ThüringenundEckart Lohse, Leiter Hauptstadtbüro FAZPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4442861